Hoe ex-speler Club Brugge zich met één rake tweet nog wat steviger in de blauw-zwarte harten nestelde

Door: Glenn Bogaert

16/01/17 - 10u16

© Twitter Tuur Dierckx.

© photo news.

Antwerp deed gisteren een gouden zaak in 1B door met 0-1 te gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Stephen Buyl kroonde zich in Jan Breydel tot matchwinnaar en dat nota bene als ex-speler van groen-zwart. De 24-jarge flankaanvaller liet niet na om uitbundig te vieren en ook Tuur Dierckx bouwde mee een feestje. De dribbelvaardige en pijlsnelle flankaanvaller van 'The Great Old' kroop in de huid van aangever en pikte zo ook zijn graantje mee.



Plagerige tweet

De 21-jarige winger toonde zich na afloop bijzonder gelukkig op Twitter en had ook nog een steek in petto voor het in eigen huis geklopte Cercle. "Er is maar 1 ploeg in Brugge", staat er plagerig bij zijn berichtje op het sociale medium. De fans van Club Brugge zullen het graag lezen, tot vorig seizoen was 'Turbo Tuur' bij blauw-zwart nog een van de publiekslievelingen. Alleen bleef zijn bijdrage hoofdzakelijk beperkt tot snedige invalbeurten en een handvol doelpunten. Eén ding is wel duidelijk: hij is zijn ex-club duidelijk nog lang niet vergeten. Vraag is evenwel of de fans van Antwerp die tweet wel zo leuk vinden want rood-wit en blauw-zwart, geen goed huwelijk zo bleek in het verleden al meermaals. De haat bij beide supportersclans zich nog steeds diep.