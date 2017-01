Antwerp voorlopig aan de leiding na zege op Jan Breydel

Door: redactie

Antwerp heeft vandaag voorlopig de leiding gegrepen in de tweede periode in de Proximus League. Dankzij een goal van invaller Stephen Buyl won de Great Old bij Cercle Brugge met 0-1. Later op de middag kan Lierse de Antwerpenaren wel nog voorbijsteken indien het wint bij Union.