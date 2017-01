"Misschien hebben we het te weinig gezegd maar Swat, we zagen je ontzettend graag"

Door: Wim De Smet/belga

14/01/17 - 13u56

Voetbalwereld neemt afscheid van François Van der Elst

Broer Leo nam het woord tijdens de uitvaartplechtigheid. © photo news.

In de Sint-Pauluskerk van Opwijk namen meer dan duizend mensen vanmorgen afscheid van voetballegende Swat Van der Elst (62). Tijdens de uitvaartplechtigheid werd Van der Elst niet alleen geprezen om zijn voetbalkwaliteiten om ook om de eenvoudige warme man die hij altijd was.

Heel wat generatiegenoten en oud-ploegmaats kwamen Swat een laatste eer betuigen. De gouden Anderlecht-generatie uit de jaren '70 was aanwezig met Rob Rensenbrink, Michel De Groote, Pummy Bergholtz, Peter Ressel, Gilles Van Binst, Jean Thissen en Georges Heylens. Ook Anderlecht-manager Michel Verschueren en oud-trainer Aimé Anthuenis (de laatste trainer van Swat) kwamen langs, net als voormalig Rode Duivels Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Willy Wellens, Jean-Marie Pfaff, Geert De Vliegher en Julien Cools. © photo news. Heylens (l), naast Van Binst, groet Rensenbrink (r). © photo news.

Tijdens de uitvaart nam broer Leo het woord. Hij loofde Swat als een stille genieter. "Voor mij was je naast een vriend en groot voorbeeld vooral een stille genieter. Je stond niet graag in de schijnwerpers maar je was er wel graag overal bij. Misschien hebben we het te weinig gezegd maar Swat, we zagen je zo ontzettend graag en we gaan je enorm missen." Swat Van der Elst overleed woensdagochtend aan de gevolgen van een hartfalen. Broer Leo Van der Elst. © photo news. Willy Wellens en Franky Van der Elst. © photo news.

Ex-bondscoach Aime Anthuenis was bij Sporting Lokeren de laatste trainer die Swat Van der Elst kende als actief voetballer. "Swatje was van het grote West Ham United overgekomen naar Sporting Lokeren waar ik toen als coach aan de slag was", aldus Aimé Anthuenis. "Ondanks zijn staat van dienst -hij speelde eerder bij gerenommeerde clubs als Anderlecht, New York Cosmos en West Ham- was hij in Lokeren één van de spelers van de kern. Hij kon zich een vedette status aanmeten maar deed dat niet. Hij was een zeer aimabel man. Zeer geliefd ook bij de fans van Sporting Lokeren."



"Ik had hem omgevormd van aanvaller naar rechterverdediger. Een ingreep die loonde. François Van der Elst ontbolsterde nog meer op die plaats. Tot hij dan die beenbreuk opliep. Het zou het einde van zijn carrière inluiden. Ik kwam hem de laatste jaren nog wel meermaals tegen. Altijd leuk om met hem te praten. Dat we vandaag afscheid van hem moesten nemen, is zeer zuur en doet veel pijn." Aimé Anthuenis. © photo news.

Ex-ploegmakker Robbie Rensenbrink was ook aangedaan door het plotse overlijden. "Ik ben vreselijk verschoten toen ik het nieuws hoorde dat Swatje een hartfalen had opgelopen. Ik koester de mooie herinneringen die ik aan hem had. Hij was geen vedette. Een eenvoudige jongen maar bovenal een steengoede speler. Wij voelden elkaar zo goed aan op het veld. Ik wist wat hij ging doen op een bepaalde fase en ook omgekeerd. We moeten hem laten gaan op 62-jarige leeftijd. Dat is veel te vroeg voor zo'n toffe man." Robbie Rensenbrink © photo news.