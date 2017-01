Lommel snoept leider Roeselare punten af maar schiet zelf weinig op met één tel

Door: redactie

13/01/17 - 22u17

Het fel geplaagde Lommel United blijft nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in de tweede periode in 1B. De Limburgers geraakten in eigen huis vanavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen leider Roeselare. Cornet zette de bezoekers op slag van rust op voorsprong. Maletic tekende na de pauze voor een meer dan verdiende Lommelse treffer, in de slotfase kwam Roeselare nog een paar keer met de schrik vrij.