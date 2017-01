Beklijvende docu toont hoe club van Kompany "onhandelbare" jongeren een uitweg biedt

Door: redactie

11/01/17 - 16u05

video 'L'Etranger'. Zo heet de film over voetbalclub BX Brussels die op 18 januari in première gaat. Voor de film werden de 13-jarige voetballers van het team van Vincent Kompany én hun Senegalese trainer Moussa een seizoen lang gevolgd, zowel op als naast het veld.

Het resultaat is een beklijvende documentaire die toont hoe "onhandelbare" jongeren met de juiste steun en houding toch heel wat kunnen bereiken. Trainer Moussa, een pas geïmmigreerde Senegalese voetbalcoach, moet alle neuzen in dezelfde richting krijgen en dat gebeurt met vallen en opstaan. Verliescijfers van 0-8 of meer zijn aanvankelijk geen uitzondering.



Sommige spelers van het team bevinden zich in een precaire thuissituatie en de meesten kunnen amper voetballen. Soms is er wél talent, maar dan laat de discipline of motivatie te wensen over. Slaagt trainer Moussa erin om de groep bij elkaar te houden en resultaten te behalen? Of nemen de problemen de bovenhand?