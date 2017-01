Voor eeuwig MISTER EUROPE

Bart Fieremans en Niels Vleminckx en Rudy Nuyens

11/01/17 - 10u14

Van Der Elst werd in mei vorig jaar nog gehuldigd voor de wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent als winnaar van de UEFA Cup in 1976. © PN.

François Van der Elst is niet meer. Op zijn 25ste had hij al twee titels, vier bekers, twee Europacups II en twee Europese Supercups gewonnen met Anderlecht. Nadien kreeg de brave 'Swat' vooral klappen van het leven.

Mister Europe François Van der Elst was de Forrest Gump van zijn generatie. 'Run, Swat, run.' Of het nu als rechtsachter, rechtsmidden of rechtsvoor was: Van der Elst was op z'n best als hij kon lopen. Razendsnel was hij. En als geen ander slaagde hij erin net op het juiste moment de gaten in te duiken, om zo de buitenspelval te omzeilen.



De jongen uit Mazenzele, waar hij als kadet 150 goals per seizoen maakte, brak als 17-jarige knul door bij Anderlecht. Hij viel meteen in de smaak van het publiek met zijn rushes, dribbels en een koelbloedige afwerking - getuige zijn 82 competitiegoals in acht seizoenen tussen 1972 en 1980 voor paars-wit. In 1977 werd hij zelfs topschutter met 21 goals.



Zijn piek lag ongetwijfeld in de tweede helft van de jaren zeventig. Naast Van der Elst speelden ronkende namen als Rob Rensenbrinck, Gille Van Binst, Ludo Coeck en Arie Haan. Een glorieploeg die die Europees hoge toppen scheerde, met liefst drie finales in Europacup II op rij tussen 1976 en 1978, met twee titels. Ook Europees toonde Van der Elst zijn neus voor goals. Op grote momenten leek hij zichzelf te kunnen overtreffen. Zoals tijdens de 4-2-zege tegen West Ham United in de Europese finale van 1976. Twee goals komen op zijn naam: Van der Elst is samen met Rensenbrink - ook twee goals - de held bij het behalen van de allereerste Europese trofee van Anderlecht. De beslissende 4-2 was er één die de voetballer Soit Van der Elst definieerde. Door de linies glippen, dollen met de verdediging met een paar kapbewegingen en dan simpel binnenleggen. De Heizel ontplofte. De legendarische voetbalcommentator Rik De Saedeleer doopte Van der Elst om tot 'Mister Europe'. Een bijnaam die hij tot het eind zou blijven dragen.



De videotape van de finale kreeg hij bij wijze van geschenk van de openbare omroep opgestuurd. Hij zou hem altijd blijven bewaren, in een donker hoekje van zijn snookerzaak in Opwijk. Lees ook Swat Van der Elst overleden



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Met Olivier Deschacht, eveneens voor Anderlecht-Gent eind vorig seizoen. © PN. Van der Elst aan de slag op training bij Anderlecht, achter hem herkent u Walter Meeuws. © belga.

Bijna Europees Kampioen © belga. Ook bij de nationale ploeg liet François Van der Elst een stempel na. Zo lazen we in een verslag over zijn debuut tegen Noorwegen eind oktober 1973, toen onder trainer Raymond Goethals: "Als onverwacht toemaatje vond Goethals die dag een veelbelovend 'piepkuikentje'. Swatje Van der Elst, ingekomen rond de 75ste minuut, ontplooide zoveel lef en autoriteit dat hij op zijn eentje bijna evenveel kansen schiep als er voordien van de anderen samen te noteren was geweest." Van der Elst zou wel moeten wachten tot 1980 om te proeven van een eerste eindronde in een groot toernooi. Maar zijn aandeel daarin was wel enorm. Het was in december 1979 erop of eronder in de laatste wedstrijd op Schotland. De piepjonge Erwin Vandenbergh en Van der Elst - twee goals - brachten België in een delirium bij een 1-3-uitzege. Een prestatie die 'Swat' altijd bleef zien als zijn mooiste voetbalherinnering ooit.



De start van een Belgisch voetbalsprookje met een ijzersterke generatie. België schopte het op het EK zelf tot in de finale tegen West-Duitsland. Hoewel hij geen groots toernooi speelde, zou Van der Elst toch een hoofdrol vertolken. Na de achterstand door Horst Hrubesch groeiden de Rode Duivels in de wedstrijd. Voorbij halfweg de tweede helft lag de kwieke Van der Elst met een van zijn doorbraken aan de basis van een strafschop. Uli Stielike legde Van der Elst net voor de zestienmeter neer, maar de ref wees naar de stip. Vandereycken stelde gelijk, maar in de slotfase zou opnieuw Hrubesch een Belgische mogelijke stunt verknallen. Door zijn transfer naar New York Cosmos na het EK in 1980 zou Van der Elst tijdelijk uit beeld raken in de nationale ploeg, al mocht hij wel nog mee naar het WK 1982 waar hij twee keer mocht invallen. Van der Elst (rechts) naast zijn toemalige bondscoach Guy Thys. Links op de foto staat Erwin Vandenbergh. © belga.

American Dream Van der Elst was een pionier. Als één van de eerste Belgische voetballers koos hij voor een buitenlands avontuur. Naar de Verenigde Staten dan nog - ironisch voor een voetballer die zichzelf 'Mister Europe' mocht noemen. De steenrijke eigenaar van New York Cosmos overhaalde hem met zakken geld om al op zijn 25ste. Van der Elst speelde tussen 1980 en 1981 in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Een transfer die toen veel stof deed opwaaien - een beetje à la Axel Witsel nu bij zijn overstap naar China. Want de Amerikaanse voetbalcompetitie stelde sportief niet veel voor, maar wou die opwaarderen door met veel geld grote namen binnen te halen. Ook Van der Elst koos voor het geld: bij New York Cosmos verdiende hij tien keer meer dan in België. Op de luchthaven werd hij opgewacht door Pelé, die niet meer voetbalde maar wel nog voor de Amerikaanse club werkte als PR-verantwoordelijke. De Braziliaanse vedette voerde de bescheiden Belg naar zijn eerste persconferentie in de Big Apple. Daar speelde Van der Elst naast uitbollende sterren als Franz Beckenbauer en Johan Neeskens. Die laatste werd een vriend. Neeskens was op de dool en kampte met drank- en drugsproblemen. 'Swat' bood een luisterend oog en zelfs onderdak wanneer de Nederlander helemaal op de bodem zat.



In interviews blikte Van der Elst terug op zijn tijd in Amerika als "een fantastisch avontuur". Hij ontmoette de jet set van New York. Het gebeurde dat hij na een wedstrijd met Mick Jagger over voetbal praatte in de kleedkamer. Robert Redford en Sylvester Stallone kwamen op bezoek, net als Henry Kissinger. Maar het voetbal zelf was er niet veel soeps, zo gaf de flankspeler toe: "Geen enkele jonge Amerikaan kon ons niveau halen en zo bleef het publiek uit de stadions weg. Ook bij Cosmos kwam de klad erin. In de club heerste nauwelijks discipline en op training lummelden we maar wat aan. Ik leefde er in een enorm grote villa met zwembad en tennisveld, maar als voetballer maakte het me lui. Mijn snelheid botte af." © belga. Eind vorig jaar, op de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals, verkeerde 'Swat' (hier uiterst rechts) nog in het gezelschap van onder meer Arie Haan, Jos Daerden en Odillon Polleunis. © photo news.

Neerwaartse spiraal © belga. Op zijn 27ste verloor Van der Elst zelfs zijn basisplaats bij New York Cosmos. West Ham, de club die hij de das omgedaan had in de Europacupfinale, bood hem een uitweg. Van luilekkerland terug naar de keiharde voetbalrealiteit. Sportief deed Van der Elst het niet kwaad en privé had hij het ook naar zijn zin in Engeland. Zijn zoon en dochter gingen naar een Engelse school, maar zijn vrouw had heimwee. Daarom keerde het gezin na anderhalf jaar terug naar België. "De grootste vergissing uit mijn leven", zei de flankspeler daarover in Sport/Voetbalmagazine. "We zijn daarna gescheiden. Was ik toen met mijn huidige vrouw in West Ham geweest, ik was zeker in het buitenland gebleven. Zij zou me begrepen hebben."



In België trok Van der Elst naar Lokeren. Maar het beste was eraf. Toen hij zijn kuitbeen dan nog eens brak in een wedstrijd tegen RWDM, was het helemaal over en out voor de voetballer. Financieel en mentaal moest Swat flink wat incasseren. De ziekenhuiskosten van zijn blessure moest hij uit eigen zak betalen en zijn salaris werd niet meer gestort. Hij kreeg een brief met de melding dat hij zijn loon moest komen afhalen op de club. In de omslag vond hij een brief met daarop zijn loonfiche. Maandwedde: 0 frank. Premies: 0 frank.



Van der Elst maakte er nooit een staatszaak van. Te braaf. Een bewonderenswaardige karaktereigenschap, maar wel één die ook nadien geregeld in zijn nadeel zou spelen. Tijdens zijn voetbalcarrière had de Vlaams-Brabander stevig verdiend. Maar dat geld verspeelde hij al snel. Van der Elst investeerde in een sporthal in de Brusselse rand, maar dat draaide helemaal verkeerd uit. Zijn zakenpartners, zogenaamde vrienden, vertrokken met de noorderzon, de zakken vol geld. "Het was mijn droom om ooit uit België te verdwijnen, maar door die zaak zal ik hem nooit kunnen waarmaken. Maar ach, mijn scheiding heeft me meer gekost."



Erger dan zijn financiële tegenslag kende Van der Elst ook zijn portie privé-ellende. Niet alleen zijn stukgelopen eerste huwelijk. Er was ook de kanker die zijn dochter heeft getroffen. Maar vooral de zelfmoord van zijn zoon Kevin, toen 23, hakte er stevig op in. Na diens dood veranderde Van der Elst. Hij werd afstandelijker, meer op zichzelf. "Een kind verliezen, is het ergste dat een mens kan overkomen, maar ik heb mij neergelegd bij de beslissing die Kevin heeft genomen", zei de ex-voetballer daarover in deze krant. "Mijn moeder bij wie ik nog iedere week op vrijdag ga eten, zei: 'Je bent een hard ventje geworden, François.' Ze heeft gelijk. Vroeger was ik heel sentimenteel. Dat heeft niets met het drama met Kevin te maken. (zucht) Ik wil gewoon niet dat iemand nog last heeft van mijn emotioneel gedrag." Van der Elst (tweede van rechts bovenaan) met enkele van zijn ploegmakkers waarmee hij in 1976 Europacup II won. U herkent onder meer Robbie Rensenbrink, Jacky Munaron, Michel De Groote, Peter Ressel en 'Gille' Van Binst. © photo news. Hier met Julien Cools. © photo news.