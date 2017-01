Red Flames oefenen tegen Schotland in aanloop naar EK

Door: redactie

10/01/17 - 19u05

© photo news.

De Red Flames (FIFA 25) spelen op 11 april om 20u in het stadion van OH Leuven een oefeninterland tegen Schotland, in het kader van hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal. Schotland is 21e op de FIFA-ranking en neemt net als België deel aan het EK.