Lierse geeft Lommel United pak slaag en komt mee aan de leiding

Door: redactie

8/01/17 - 20u10 Bron: Belga

© belga.

SK Lierse heeft in de slotwedstrijd van de zevende speeldag van de tweede periode in de Proximus League een makkelijke 5-1 thuisoverwinning geboekt tegen hekkensluiter Lommel United. De Pallieters komen zo naast Roeselare aan de leiding in 1B.