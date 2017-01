Antwerp hoopt weer volop op promotie dankzij Owusu's winninggoal in topper

Door: redactie

6/01/17 - 22u21

Dolle vreugde bij Antwerp na de enige goal van de wedstrijd. © belga.

In de eerste topper na de winterstop in 1B heeft Antwerp met 1-0 gewonnen tegen Roeselare, de leider in de tweede periode en in het overall klassement. De zege was verdiend, want voor rust mikte Joeri Dequevy al tot twee keer toe op de paal. Na de pauze scoorde William Dequevy de enige treffer en bracht de Bosuil in vervoering. Met nog slechts één punt achterstand op Roeselare in de tweede periode leeft de promotiehoop weer helemaal op bij 'The Great Old'.

Uitblinkers Dierckx en Owusu jubelen. © belga. © belga. © belga. © belga. Twee opvallende gezichten op de ijskoude maar toch goedgevulde Bosuil. Antwerpcoach Wim De Decker posteerde nieuwkomer Faris Haroun (overgekomen van Cercle) meteen centraal op het MV en die deed het uitstekend, terwijl bij Roeselare François Kompany, de broer van Vincent, in de basis stond en een paar keer goed tussenkwam.



Pech Dequevy

De beste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Op een hard en niet overal even goed bespeelbaar veld dreigde 'The Great Old' vooral over de rechterflank, met woelwater Tuur Dierckx (ex-Club) in een glansrol. Rond het halfuur lag hij aan de basis van drie kansen op korte tijd. Eerst miset Lallemand compleet zijn kopbal en vervolgens mikte een bedrijvige Joeri Dequevy tot twee keer toe op de eerste paal. De eerste keer na een prima actie van Owusu en luttele minuten later na een nieuwe versnelling van 'Turbo Tuur'. Roeselare van zijn kant dreigde via Lucas Van Eenoo, die in één tijd nipt voorlangs knalde met links.



Onhoudbare Dierckx

Ook in de tweede helft bleef Dierckx wervelen. Rond het uur knalde hij op de vuisten van Biebauw. Een goed georganiseerd Roeselare kreeg het toch steeds moeilijker onder de druk van de 'The Great Old' en na een prima solo rondde William Owusu, samen met Dierckx de uitblinker bij de thuisploeg, heel vakkundig af met een gekruist schot. Oververdiende voorsprong voor de thuisploeg, die bleef zoeken naar een tweede goal, maar dankzij saves van Biebauw en de deklat op 1-0 bleef steken. Antwerp hijst zich zo plots op één punt van leider Roeselare in de tweedeperiodestand en zit weer volop in de promotiestrijd. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.