François Van der Elst in kunstmatige coma na hartaanval op nieuwjaarsdag

Valerie Hardie

3/01/17 - 17u30

Swat Van der Elst is op nieuwjaarsdag getroffen door een hartfalen. De 62-jarige ex-Rode Duivel is opgenomen in het OLV ziekenhuis in Aalst. Hij ligt op de afdeling intensieve zorgen, waar hij in kunstmatige coma wordt gehouden. Zijn toestand is kritiek en wordt minuut per minuut bekeken.

François Van der Elst maakte vooral bij Anderlecht naam en faam. Hij speelde acht seizoenen bij paars-wit, won twee keer de Europacup II (1976 en 1978) en kroonde zich in het seizoen 1976-1977 met 21 doelpunten tot topschutter in de Belgische eerste klasse. Daarna speelde Swat nog voor New York Cosmos, West Ham United en Sporting Lokeren. Op 31-jarige leeftijd zette hij bij de Waaslanders een punt achter zijn carrière. Bij de Rode Duivels verzamelde hij 44 caps en scoorde hij 14 doelpunten.



Zijn jongere broer Leo Van der Elst (54) vertelt: "François was onlangs nog op controle omdat hij hartritmestoornissen had. Na een behandeling voelde hij zich weer goed en is naar huis gegaan. Op nieuwjaarsdag zijn we dan bij mijn moeder nog een glaasje champagne gaan drinken. Terug thuis kreeg Swat dan een hartfalen, in het bijzijn van zijn vrouw. De MUG is gebeld maar het duurde wel dertig minuten voor hij reanimatie kreeg. Wat veel te lang is. Er zijn nu allerlei testen bezig om zijn situatie te bekijken. Er is nog geen uitsluitsel over zijn toestand maar we worden continu op de hoogte gehouden."



Het is niet het eerst hartprobleem in de familie: hun vader overleed op zijn 63ste aan een hartstilstand. Leo: "Hopelijk komt het goed met Swat."