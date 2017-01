Lommel United versterkt zich met verdediger Wouter Corstjens (ex-AA Gent)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Lommel United heeft in de strijd om het behoud in eerste klasse B de ervaren Wouter Corstjens aangetrokken. De bijna 30-jarige verdediger komt over van het Griekse Panetolikos, zo bevestigen de Limburgers.

"Wouter Corstjens is officieel speler van Lommel United", luidt het. "Hij heeft meer dan 200 wedstrijden in eerste klasse gespeeld en hoort vanaf nu bij ons team. Eindejaarstransfer is een feit. Een mooier geschenk op deze oudejaarsavond konden we ons niet wensen!"



Tonnen ervaring

Corstjens heeft een verleden bij onder meer Genk, Westerlo, Gent, Lierse en Waasland-Beveren. In de zomer van 2015 verkaste hij naar Griekenland. Lommel United is met 15 punten uit twintig wedstrijd de rode lantaarn in 1B.