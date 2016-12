65 bezwaarschriften tegen afschaffing buurtweg parking C voor nationaal stadion

Door: redactie

28/12/16 - 12u38 Bron: Belga

© rv.

Er zijn tot nu toe 65 bezwaarschriften ingediend tegen de afschaffing van de buurtweg op parking C in Grimbergen, schrijft het Brusselse BRUZZ op zijn website. De gemeente zal de bezwaren nu oplijsten en voorleggen aan de gemeenteraad. Zolang deze buurtweg niet is afgeschaft, kan de bouw van het Eurostadion, het nieuwe nationaal voetbalstadion, niet beginnen.