Frutos voetbalt weer... bij veteranen SK Londerzeel

RDK/DBS

24/12/16 - 10u23

Nicolas Frutos tekende een contract bij SK Londerzeel © photo news.

Bijna zeven jaar nadat Nicolas Frutos zijn voetbalschoenen bij Anderlecht aan de haak hing wegens aanhoudend blessureleed, staat de Argentijnse aanvaller toch opnieuw op het voetbalveld. Hij tekende namelijk een 'contract' bij de veteranen van SK Londerzeel. "Nadat Frutos naar één van onze wedstrijden was komen kijken, vroeg hij of hij onze nieuwe aanvaller mocht worden", zegt Wim Eeckelaers van de veteranen van Londerzeel trots. "Uiteraard hebben we niet getwijfeld. (lacht)" De 35-jarige Argentijn wordt er vanaf Nieuwjaar ploegmaat van onder meer Anderlecht-teammanager Gunter Van Handenhoven en Tom Caluwé, T2 bij KV Mechelen. (RDK/DBS)