RWDM en Union brengen 6.000 fans op de been

Mathieu Goedefroy

23/12/16 - 21u18

© Mathieu Goedefroy.

Voor het eerst sinds jaren liep het legendarische Edmond Machtensstadion in Molenbeek vanavond nog eens vol voor een voetbalmatch. Maar liefst 6.000 supporters zakten af naar het RWDM-stadion voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De tweede editie van de 'Zwanze Derby' - zoals de vriendschappelijke partij tussen beide traditieclubs genoemd wordt - werd ook opgeluisterd door een kerstactie van de RWDM-fans, die in de eerste helft honderden knuffels het veld op gooiden. Vorig jaar won RWDM (2e Amateurs) de eerste editie van de derby in het stadion van Union (1B) met 0-1, voor het oog van zo'n 5.000 fans. Dit jaar eindigde de partij op 1-1.