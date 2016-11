Lommel United zet samenwerking met Meeuws na amper maand alweer stop

Door: redactie

Lommel United moet alweer op zoek naar een nieuwe coach. De club uit divisie 1B besloot immers om een einde te maken aan de samenwerking met Walter Meeuws. De 65-jarige trainer was pas een maand geleden aan de slag gegaan bij de Limburgers, die Tom Van Imschoot inmiddels aanstelden als T1.

Tom Van Imschoot neemt over als T1 van Walter Meeuws.

"Na enkele weken blijkt dat de visie en aanpak van beide partijen te ver afwijken", klinkt het in een mededeling op de website van Lommel. "De tegenvallende resultaten, het spelsysteem en de bevindingen van de spelersgroep lagen aan de basis van deze beslissing. Lommel United wenst Walter Meeuws uitdrukkelijk te bedanken en wenst hem veel succes voor de toekomst."



Tom Van Imschoot zal Meeuws zeker tot het einde van het seizoen vervangen. "Het bestuur van Lommel United vroeg Tom Van Imschoot ook al na het vertrek van Karel Fraeye om de taak van T1 op zich te nemen. Hij kent de groep door en door en ziet, net als het voltallige bestuur zeer veel kwaliteit en potentieel bij de spelers. Die spelers hebben nood aan stabiliteit en daar zal Van Imschoot voor zorgen. We hebben ook Stijn Vreven gepolst, maar die besliste om begrijpelijke redenen om niet toe te zeggen."



Meeuws amper maand in dienst



Walter Meeuws werd op 20 oktober aangesteld als trainer van Lommel. Hij volgde toen Karel Fraeye op, wiens contract eerder die maand in onderling overleg ontbonden werd na een desastreuze competitiestart. Uiteindelijk eindigde Lommel als zevende en voorlaatste in de eerste periode.



Voor Meeuws was het zijn tweede periode als trainer op de Gestelsedijk. Tussen 1996 en 1998 behaalde hij met Lommel een vijfde plaats in eerste klasse, de beste klassering in de clubgeschiedenis.