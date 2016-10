Misnoegde Bosuil keert zich al meteen tegen controversiële 'transfer': "Bico Buiten!"

Door: Glenn Bogaert

17/10/16

Een donderslag bij heldere hemel was het zaterdag, het nieuws dat David Gevaert en John Bico het sportieve roer in handen nemen bij FC Antwerp. De oudste club van het land wil met dat duo aan de knoppen eindelijk die langverwachte terugkeer naar de hoogste klasse bewerkstelligen, maar de fans van 'The Great Old' zijn voorlopig allesbehalve enthousiast, dat bleek gisteren tegen OH Leuven.