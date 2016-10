Roeselare blijft in het spoor van leider Lierse in 1B

Door: redactie

Roeselare heeft op de elfde speeldag van de Proximus League in eigen huis een 1-0 zege gepakt tegen Tubeke. Roeselare blijft zo meedraaien bovenaan in het klassement. De West-Vlamingen tellen 21 punten, eentje minder dan leider Lierse. Nummer drie Antwerp telt, na een 2-1 zege tegen Leuven, 16 punten.

Het enige doelpunt op Schiervelde viel al vroeg in de partij via Lecomte. De thuisploeg kreeg het moeilijk na de uitsluiting van Kehli, maar kon alsnog de belangrijke driepunter over de streep trekken.



Antwerp behaalde, ook zondag, een 2-1 zege tegen OH Leuven. De bezoekers uit Leuven kwamen op voorsprong via Simaeys, maar treffers van Lallemand en Vleminckx zorgden toch voor vreugdetaferelen op de Bosuil. Antwerp springt in de stand over Tubeke naar de derde plek.



Zaterdag al won Lierse op Het Lisp met 2-1 van Union. Doelpunten van Masika en De Belder brachten de Pallieters op een dubbele voorsprong. Invaller Aguemon kon in het slot enkel nog milderen voor Union. Lierse blijft leider in de Proximus League, Union zakt terug naar de zesde stek.



Vrijdag pakte Cercle Brugge in eigen huis de drie punten tegen Lommel United (3-1). Bertjens bracht de Limburgers op voorsprong, maar Cercle ging dankzij goals van Yagan, Kis en Bourdin toch nog met de volle buit aan de haal. Cercle staat nu vijfde, Lommel blijft laatste.