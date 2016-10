Ex-Rode Duivel Gill Swerts vindt onderdak bij Seraing

Door: redactie

Voormalig Rode Duivel Gill Swerts heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij RFC Seraing, momenteel de nummer zeven in de eerste amateurklasse. Hij trainde er al enkele weken met de groep mee, zo maakte RFC Seraing zondag bekend.

De 34-jarige Swerts was vorig seizoen bij de Engelse vierdeklasser Notts County aan de slag. Begin februari werd zijn contract er echter ontbonden, sindsdien zat de rechterflankverdediger zonder club.



Swerts speelde vrijwel zijn hele carrière in Nederland. De voormalige Rode Duivel genoot zijn opleiding bij Feyenoord, dat hem in 2011 bij satellietclub Excelsior stalde. Nadien verdedigde hij de kleuren van Feyenoord (2003-2004), ADO Den Haag (2004-2005), Vitesse (2005-2008), AZ Alkmaar (2008-januari 2011) en opnieuw Feyenoord (januari 2011-2012). Daarna trok hij voor een seizoen naar het Deense SonderjyskE (2012-2013), alvorens bij NAC Breda aan de slag te gaan.



Gill Swerts verzamelde 17 caps (21 selecties) voor de Rode Duivels, zijn laatste oproepingsbrief dateert al wel van november 2009.