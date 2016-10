Coup de théâtre bij Antwerp: Gevaert keert terug als coach, John Bico wordt sportief manager

Bewerkt door: Glenn Bogaert

15/10/16 - 10u52 Bron: Belga

© photo news.

David Gevaert is de nieuwe coach van Antwerp. Of beter gezegd: opnieuw. Ook vorig seizoen was hij immers aan de slag op de Bosuil. John Bico verlaat dan weer White Star Brussel en wordt sportief manager. Dat maakte de club uit eerste klasse B vandaag bekend.

De 47-jarige Gevaert werd in mei na één seizoen ontslagen bij de Great Old. Hij slaagde er niet in de ambitieuze club de begeerde titel in de Proximus League en bijhorende promotie naar eerste klasse te schenken.



Tweede regeerperiode

Gevaert was als fysiektrainer actief bij RSC Anderlecht en startte daarna zijn trainerscarrière bij onder andere SC Eendracht Aalst, Ingelmunster en Racing Waregem. In 2009 werd Gevaert coach bij de beloften van Zulte Waregem, om in 2011 gepromoveerd te worden tot assistent-coach van Darije Kalezic en Francky Dury. Nadien groeide hij uit tot sportief adviseur bij Essevee. In het seizoen 2014-2015 coachte Gevaert tweedeprovincialer De Pinte. In 2015 begon hij aan zijn eerste periode bij Antwerp. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga. © belga.