Pro League pareert kritiek op kalenderopmaak: "Niemand bevoordeeld of benadeeld"

Door: redactie

14/10/16 - 18u23 Bron: Belga

© photo news.

De Pro League, die de belangen van de profclubs in de Jupiler Pro League en de Proximus League verdedigt, heeft vandaag de kritiek van supporters op de opmaak van de kalender van de Proximus League gepareerd. "Geen enkele club wordt bij de opmaak van de kalender bevoordeeld, noch benadeeld", laten Pierre François en Ludwig Sneyers van de Pro League in een persbericht optekenen.

Maandag maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) de kalender voor de speeldagen 15 tot en met 22 bekend. Vooral supporters van SK Lierse en FC Antwerp voelden zich bekocht en lieten dat via de sociale media blijken. Antwerp speelt geen enkele wedstrijd op zaterdag, de Pallieters kregen slechts een zaterdagmatch toegewezen.



"Het is geen sinecure om een evenwichtige kalender samen te stellen voor alle clubs van de Pro League. De spreiding van de wedstrijdmomenten over het hele weekend werd samen met de profclubs bepaald. De kalendermanager van de Pro League moet rekening houden met verschillende eisen van de (lokale) overheid, de politie, sportieve prestaties in de loop van het seizoen, enzovoort. Zo moeten sommige wedstrijden bijvoorbeeld verplicht op vrijdag gespeeld worden, anderen dan weer op zondag. Daarnaast zijn er heel wat andere elementen die de kalender onrechtstreeks beïnvloeden. De data die overblijven tracht de kalendermanager zo gelijk mogelijk te verdelen over de clubs", verduidelijkte de Pro League.



"Uiteraard kan er slechts 1 club op zaterdag thuis spelen en is een evenwicht hierin vinden een bijzonder moeilijke oefening. Een club kan niet al zijn wedstrijden op zaterdag spelen want dat zou betekenen dat die club een aanzienlijk voordeel zal hebben. We trachten er dus voor te zorgen dat er een evenwicht is voor alle clubs."



In Gazet van Antwerpen schoof Yorik Torreele, COO van de Great Old, de schuld in de schoenen van Proximus, de naamsponsor van eerste nationale B. Volgens Torreele zijn de kijkcijfers doorslaggevend voor de kalenderopmaak. "De Pro League is genoodzaakt te reageren op de boodschappen geadresseerd aan het adres van Proximus. Er werden gezamenlijk met de clubs tijdssloten bepaald, met daarbij een wedstrijd op zaterdagavond. Om zijn contractuele verplichtingen na te komen, zal de Pro League de acht vertegenwoordigers van de clubs uitkomende in de Proximus League uitnodigen om een dialoog op te starten met de betrokken groepen", besloot de Pro League.