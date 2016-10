Wim De Decker voorlopig aan zet bij Antwerp: "Ego's? Tja, die zijn er natuurlijk"

Raf Van Dyck

13/10/16 - 19u09 Bron: HLN, GVA

Wim De Decker zette deze zomer een punt achter zijn voetbalcarrière. © photo news.

In afwachting van een nieuwe hoofdtrainer, beleefde Wim De Decker gisteren zijn vuurdoop als T1 'ad interim' bij Antwerp. Opvallend: na een dubbele training gisteren laste de 34-jarige ex-speler ook voor vandaag twee trainingen in. Een teken dat de groep een extra dosis fysiek labeur kan gebruiken.

"Ik heb er meteen stevig de pees op gelegd." Wim De Decker wond er geen doekjes om als we bij de kersverse interim-coach polsten naar zijn eerste werkdag als tussenpaus van Antwerp. "Het belangrijkste is dat ik de spelersgroep een plezante dag heb willen bezorgen, want na een trainersontslag zijn bepaalde spelers toch altijd enigszins aangeslagen", aldus nog De Decker, die momenteel op de Bosuil de nieuwe jeugdacademie mee uitbouwt en eergisteren na het ontslag van Vanderbiest van Patrick Decuyper de vraag kreeg om tijdelijk de spelersgroep onder zijn hoede te nemen. "Veel bedenktijd had ik niet, maar ik vind dat ik deze club ook in moeilijke omstandigheden moest helpen. Al zie ik het ook als een eer om hoofdtrainer te zijn op Antwerp."



Met de aanstelling van De Decker als tijdelijke T1, kocht het bestuur van de Great Old wat tijd al lijkt het tegelijk een weloverwogen keuze om de gewezen middenvelder en voormalige waterdrager voor deze complexe spelersgroep te zetten. "Ik heb het UEFA-A trainersdiploma, dus ik ben zeker klaar voor deze opdracht", aldus De Decker, die meteen zijn eigen accenten wil leggen op training. "Ik ben opgegroeid met discipline, dus daar zal ik zeker op hameren. Al is er ook mentaal en fysiek veel werk aan de winkel. Ik denk ook dat deze groep dat voor een stuk nodig heeft. Daarom besliste ik om ook vandaag twee trainingen in te lassen. Het komt nu erop aan om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de groep klaar te stomen voor de thuismatch tegen OHL. De kans is groot dat ik zondag ook als T1 op de bank zit."



Er gaan regelmatig stemmen op dat Antwerp veel ego's in de kern heeft zitten die bovendien niet eenvoudig te temmen zijn. "Daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Al spreek ik over een week misschien anders. En ego's? Tja, die zijn er natuurlijk. Maar ik zit al lang in het voetbal en heb al wel met wat ego's gewerkt."