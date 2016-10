Walem hard voor zijn jongens: "In de toekomst selecteer ik spelers die véchten voor hun land"

Door: Niels Vleminckx

12/10/16 - 12u07

© photo news.

Er moest een mirakel gebeuren voor de U21 om de barrages voor het EK te halen. Wel, het werd een misbaksel. 0-1-verlies tegen ocharme Letland. "In de toekomst selecteer ik spelers die véchten voor hun land", klonk het boos bij bondscoach Walem.

Nog voor de aftrap wisten de jonge Duivels al dat ze mathematisch zeker waren van de uitschakeling. Vandaar dat Johan Walem zijn elftal op negen plaatsen wijzigde. En misschien ook vandaar dat de prestatie tegen de voetbaldwergen uit Letland ver ondermaats was - niémand had er zin in, op die 20 dolgedraaide supporters in een hoekje van het stadion na.



"Met de kwaliteit van deze spelers had ik meer verwacht." De toon waarop Johan Walem zijn vernietigende boodschap na de wedstrijd bracht, was bijzonder sereen. De inhoud daarentegen was vlijmscherp. "Deze generatie mist ambitie. Als ik zie hoe ze deze campagne gespeeld hebben... Ze mogen stuk voor stuk voor de spiegel gaan staan. Het is een probleem dat al langer heerst bij de U21: veel van die jongens denken dat ze er al zijn. Trop vite trop beau. Ze wanen zich beter dan ze zijn."



Walem is niet zomaar van plan om het hierbij te laten. Hoe hij naar de toekomst kijkt, leest u op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.