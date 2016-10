Beloften grijpen naast EK 2017 in Polen

Door: redactie

11/10/16 - 17u57

Jammer! U21 definitief niet naar EK na zege Noorwegen in Kazachstan (0-3). Om 18u45 laatste groepsduel vs Letland in Leuven! #U21BelLat — Belgian Football (@Belgianfootball) October 11, 2016

De Belgische beloften zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het EK 2017 in Polen. De manschappen van coach Johan Walem hadden een half mirakel nodig, maar door de zege van Noorwegen in Kazachstan (0-3 met twee doelpunten van Real Madridspeler Odegaard) zijn onze landgenoten nu definitief uitgeschakeld.