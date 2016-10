Antwerp zet Vanderbiest op de keien

Yari Pinnewaert

Antwerp gaat niet langer door met hoofdtrainer Frederik Vanderbiest, zo heeft 'The Great Old' zopas meegedeeld in een persbericht. Hij betaalt het gelag voor de tegenvallende resultaten. Ook assistent Johan Lauryssen moet opkrassen, waardoor de trainingen voorlopig onder leiding zullen staan van Wim De Decker. "De bedoeling is om nog deze week een nieuwe T1 en T2 aan te duiden", klinkt het nog in de mededeling.