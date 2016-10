Lierse wint kraker tegen Antwerp en zet 'Great Old' op zes punten

Manu Henry

9/10/16 - 21u52

Lierse wint de topper van de tiende speeldag en zet Antwerp op zes punten © belga.

In de topper van de tiende speeldag in de Proximus League heeft Lierse op het Lisp Antwerp een flinke hak gezet. De 'Pallieters' wonnen verdiend met 2-0 en nemen dankzij de driepunter de koppositie over van Roeselare. De manschappen van Fred Vanderbiest tellen nu al zes punten minder dan de nieuwe leider.

Jannes Vansteenkiste - Antwerp © belga.

Het Lisp mocht na dertien minuten al een eerste keer juichen. Een goede versnelling en dito voorzet van Ayub Masika werd door Biset ongelukkig in eigen doel gekopt. Zo'n twee minuten eerder kwamen de bezoekers al eens goed weg toen diezelfde Masika een huizenhoge kans niet kon benutten.



Lierse schoot verschroeiend uit de startblokken in de tweede helft. Na nog geen minuut spelen kreeg Faysel Kasmi een uitgelezen kans om de thuisploeg de dubbele voorsprong te bezorgen, maar zijn schot miste alle richting. De troepen van Fred Vanderbiest kwamen maar moeilijk aan voetballen toe en ook draaischijf Camus - dinsdag met drie goals nog dé man bij Antwerp - was niet in zijn sas.



Met nog iets minder dan een kwartier op de klok deed Lierse de boeken toe. Antwerp-verdediger Corryn stopte De Belder foutief af binnen de zestien en ref Put wees onverbiddelijk naar de stip. Diezelfde De Belder zette zich achter de bal en verschalkte Kudimbana: 2-0. Een slotoffensief van 'The Great Old' leverde niets op en zo wint Lierse na de zege op de Bosuil (1-2) nu ook in eigen huis van Antwerp. Dankzij de driepunter springen de manschappen van Eric Van Meir over Roeselare naar de koppositie in het klassement. Antwerp volgt nu al op zes punten van de nieuwe leider.