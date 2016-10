Blessuregolf bij jonge Duivels: ook Denayer en Kayembe vallen uit

Door: redactie

9/10/16 - 20u21 Bron: Belga

Beloftenbondscoach Johan Walem kan dinsdag tegen Letland in de slotwedstrijd van groep 1 in de kwalificaties voor het EK 2017 in Polen geen beroep doen op de geblesseerden Jason Denayer (Sunderland) en Joris Kayembe (FC Porto). Zij worden vervangen door Dion Cools (Club Brugge) en Nani Landry Dimata van KV Oostende, zo maakte Walem vanavond bekend op Twitter.

Eerder vielen al onder meer Leander Dendoncker, Mathias Bossaerts en Leandro Trossard uit, Youri Tielemans werd dan weer overgeheveld naar de Rode Duivels om de blessure van Mousa Dembélé op te vangen.



De jonge Rode Duivels zitten in slechte papieren in de kwalificaties. Door de 3-0 nederlaag van vrijdag in Montenegro en de overwinning van groepsleider Tsjechië tegen Moldavië (4-1), kunnen de Belgen geen groepswinnaar meer worden. De Belgen staan op de tweede plaats in groep 1, op vijf punten van groepsleider Tsjechië en kunnen bijgevolg geen rechtstreeks EK-ticket meer bemachtigen. Het zijn enkel de groepswinnaars van de negen groepen die zich rechtstreeks plaatsen voor het EK in Polen van volgend jaar. De vier beste nummers twee strijden in een dubbel barrageduel om de twee resterende plaatsen. Dinsdag speelt België in Leuven zijn laatste kwalificatiewedstrijd tegen Letland, de rode lantaarn in de groep.