Tubeke buigt 2-0 achterstand om in sensationele 3-6 zege tegen Lommel United (dat trainer meteen buitengooit)

Door: redactie

8/10/16 - 23u08

© belga.

© belga. © belga.

Propaganda voor Eerste Klasse B vanavond met de partij tussen Lommel United en Tubeke. De Limburgers zitten al enkele weken in een dip en hoopten vanavond van de laatste plaats weg te geraken. Dat leek aanvankelijk ook aardig te lukken toen Schils en Bertjens de netten lieten trillen in het Soevereinstadion, 2-0 na 37 minuten en dolle pret bij de supporters.



Straffe comeback

Daarna liep het echter helemaal fout. Nog voor de pauze hingen Babic en Ba in amper vier minuten de bordjes gelijk en na rust ging Tubeke op en over de rode lantaarn. Shengelia, Lefaix en Ba maakten er 2-5 van. Lenaerts kon in het slot milderen, maar Laurent dikte in minuut 95 de score toch nog een tikkeltje aan, 3-6!



Exit coach

Trainer Karel Fraeye, die in februari werd aangesteld, moest het pak rammel meteen bekopen met zijn ontslag. "In onderling overleg is de samenwerking tussen Lommel en Karel beëindigd", valt er te lezen op de Facebookpagina.