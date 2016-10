Jonge Duivels zwaar onderuit in Montenegro, winger van Waasland-Beveren scoort twee keer

Door: redactie

video De Jonge Duivels hebben vanavond een eerste van twee belangrijke EK-kwalificatieduels pijnlijk verloren. De nationale beloften kregen in Niksic op bezoek bij Montenegro een stevige 3-0-nederlaag aangesmeerd en kunnen geen rechtstreeks ticket meer afdwingen voor het EK 2017 in Polen. Bij Montenegro was Waasland-Beveren-winger Aleksandar Boljevic de grote man met twee goals.

Het regende oude wijven in Gradski en dat zorgde ervoor dat de grasmat er erbarmelijk bijlag. De jonge Montenegrijnen toonden zich de beste schaatsers en na zeventien minuten klommen ze op voorsprong via Jovovic. België probeerde te reageren, maar in de 26e minuut lieten Denayer en Castagne Boljevic ontsnappen. De flankaanvaller van Waasland-Beveren faalde niet en hij trapte de 2-0 voorbij Roef.



Acht minuten voor rust werd de situatie bovendien nog wat uitzochtlozer. Linksachter Kayembe miste zijn controle en de bal viel opnieuw voor de voet van Boljevic. De 20-jarige Montenegrijn twijfelde opnieuw niet en hij joeg het leer met zijn linker staalhard in de bovenhoek. Na rust gooide Walem met Bongonda en Guillaume vers aanvallend bloed in de strijd, maar ook zij konden het tij niet meer keren.



Door de nederlaag tegen Montenegro en de overwinning van groepsleider Tsjechië tegen Moldavië (4-1), kunnen de Belgen geen groepswinnaar meer worden. Het zijn enkel de groepswinnaars van de negen groepen die zich rechtstreeks plaatsen voor het EK in Polen van volgend jaar. De vier beste nummers twee strijden in een dubbel barrageduel om de twee resterende plaatsen.



Dinsdag speelt België in Leuven zijn laatste kwalificatiewedstrijd tegen Letland, de rode lantaarn in groep 1.