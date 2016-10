Cercle Brugge en trainer Euvrard vangen bot in hoger beroep

Door: redactie

7/10/16 - 19u37

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft Vincent Euvrard geschorst van 8 oktober tot en met 14 oktober. De trainer van Cercle Brugge moet de wedstrijden in de Proximus League op het veld van Union (9 oktober) en thuis tegen Lommel United (14 oktober) vanuit de tribunes volgen. Ook een boete van 200 euro is zijn deel.

Euvrard werd wegens "aanhoudende kritiek op de wedstrijdleiding" tijdens de met 2-1 verloren topper bij FC Antwerp vervolgd door het Bondsparket. Dinsdag schorste de Geschillencommissie de T1 van Cercle voor twee speeldagen, maar de club vocht die sanctie aan. Euvrard kreeg in tweede aanleg echter nul op het rekest.



"Uit het scheidsrechterverslag blijkt dat trainer Euvrard in de 83e minuut een scheidsrechterlijke beslissing aanvecht op een niet toelaatbare manier. De scheidsrechter vroeg hem om de neutrale zone te verlaten. Na het affluiten betrad Euvrard het speelveld om opnieuw kritiek te uiten op de scheidsrechter. De verdediging brengt geen pertinente argumenten aan die de verklaringen van de scheidsrechter in twijfel kunnen trekken. Bovendien heeft Euvrard geen blanco disciplinair verleden", verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep het vonnis. .