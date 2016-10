Lierse is leider af na eerste 0-0 in 1B, waardoor verschil tussen eerste en laatste 8 punten bedraagt

Door: redactie

6/10/16 - 22u50

Lierse is in de laatste wedstrijd van de negende speeldag in de eerste klasse B niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel op het veld van Cercle Brugge, de voorlaatste in de stand.

Het werd een alles behalve hoogstaande partij in Brugge, in contrast met wat de Pallieters eerder dit seizoen al lieten zien in 1B. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht wat geen kansen en dus een logische 0-0 opleverde. De eerste brilscore trouwens in 1B.



Door de eerste draw van het seizoen moeten de Lierenaars met zestien punten de leidersplaats afstaan aan Roeselare, dat woensdag in eigen huis met 2-0 te sterk bleek voor Lommel United. Roeselare telt na negen speeldagen zeventien punten. Na Lierse volgen in de stand Antwerp (13 punten) en Oud-Heverlee Leuven (11). Beide teams konden opklimmen na zeges tegen respectievelijk Union (4-0) en Tubeke (0-1).



Daarna volgen Tubeke (11), Union (9), Cercle (9) en Lommel (9). Door de nieuwe competitieformule lijkt het dus bijzonder spannend te worden in de hervormde Proximus League. Het verschil tussen de eerste en de laatste in de stand bedraagt slechts acht punten.