"Nog onrealistischer dat stadion tijdig klaar raakt voor EK 2020"

Eurostadion N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement Johan Van den Driessche roept in een reactie op het nieuws dat Ghelamco een aangevuld MER gaat indienen voor het Eurostadion op om te stoppen met het geklungel. "Het opnieuw indienen zorgt terug voor extra vertraging wat het tijdig klaar krijgen van het stadion voor het EK 2020 nog onrealistischer maakt", vindt hij.

Ghelamco Invest, het bedrijf achter de plannen voor de bouw van het Eurostadion op Parking C van de Heizel, kondigde donderdagavond aan een aangevulde versie van het milieueffectenrapport (MER) te zullen indienen voor het Eurostadion. De laatste versie van het MER wordt daarbij ingetrokken. Eind september liet het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in een advies weten grote vragen te hebben bij het mobiliteitsluik in het MER voor het stadion.



Volgens Johan Van den Driessche moet resoluut gekozen worden voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. De financiële middelen voor het optrekken van het Eurostadion op Parking C van de Heizel moeten geheroriënteerd worden naar "zaken die er echt toe doen voor de Brusselaar".



"Als Brussels schepen Alain Courtois (MR) en Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) echter met hun voet op de renovatierem blijven staan, dan zullen zij de oorzaak zijn dat Brussel en dit land straks niet alleen geen EK2020 heeft, maar ook geen Memorial Van Damme. Willen zij zo de politieke geschiedenis ingaan?", vraagt Van den Driessche zich af.