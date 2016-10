Ghelamco dient nieuw project in voor Eurostadion: "Deadline komt niet in gevaar"

Door: redactie

6/10/16 - 17u06 Bron: Belga

© belga.

Ghelamco Invest gaat een aangevulde versie van het project milieueffectenrapport (MER) indienen voor het Eurostadion. De laatste versie van het project MER wordt daarbij ingetrokken. Dat laat projectontwikkelaar Ghelamco, het bedrijf achter het Eurostadion, vandaag weten.

Door Ghelamco aangestelde deskundigen van Tractebel Engie dienen één van de komende dagen een aangevulde versie van het project MER in. "Aangezien het hier enkel om verduidelijkingen gaat, is Ghelamco er vast van overtuigd dat dit geen impact zal hebben op de timing, en bijgevolg de deadline voor de bouw van het stadion met het oog op het EK 2020 niet in gevaar komt", luidt het in een mededeling van Ghelamco.



Bij het indienen van het project MER en vandaag zijn diverse aanvullende documenten bezorgd aan de bevoegde diensten, ter verdere verduidelijking en onderbouwing van de eerder aangeleverde stukken, zegt Ghelamco. "Deze aanvullende documenten worden nu formeel geïntegreerd om aldus het MER meer robuust te maken, zodat ze elke toets kan doorstaan. Deze aangevulde versie zal één van de komende dagen ingediend worden. Om die reden werd op advies van de deskundigen de laatste versie van het project MER ingetrokken", luidt het nog.



Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) liet eind september in een advies weten grote vragen te hebben bij het mobiliteitsluik in het MER voor het stadion op parking C van de Heizel. De conclusie dat de plannen "geen noemenswaardige mobiliteitseffecten" hebben, klopt niet. Het MER onderschat volgens het advies het aandeel bezoekers dat met de wagen zal komen en overschat het aandeel bezoekers dat met het openbaar vervoer of de fiets zou komen. Ten laatste op 9 oktober moest duidelijk zijn of het huidige MER zou worden goed- of afgekeurd, maar Ghelamco dient dus binnen enkele dagen een aangevulde versie in.



Bedoeling van het Eurostadion is alvast dat het in 2020 kan gebruikt worden voor het EK voetbal en dat Anderlecht er zijn thuiswedstrijden in kan spelen. Ghelamco hoopt in 2017 met de werken te starten.