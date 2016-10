Cercle Brugge in beroep tegen schorsing trainer Euvrard

Door: redactie

6/10/16 - 10u44 Bron: Belga

Vincent Euvrard. © belga.

Cercle Brugge tekent beroep aan tegen de sanctie voor zijn trainer Vincent Euvrard, die door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geschorst werd vanaf 6 tot en met 12 oktober. "Naar het oordeel van Cercle en onze T1 is deze straf buitensporig en in ieder geval niet in verhouding met de feiten", verklaarde de club uit de Proximus League vandaag op zijn website.