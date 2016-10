Turaci (ex-Standard) neergestoken in Luik

Door: redactie

Het parket van Luik heeft dinsdag een man van zijn vrijheid beroofd wegens poging doodslag. De verdachte bracht in de rue Saint-Nicolas in Luik twee messteken toe aan de broer van zijn ex-partner, zo heeft het parket vandaag gemeld. Volgens de krant La Meuse is het slachtoffer Önder Turaci (35), profvoetballer bij Standard Luik tussen 2000 en 2004. Na een verblijf in Turkije (Fenerbahçe) is hij nu titularis bij RFC Seraing.