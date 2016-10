Roeselare en OH Leuven pakken de volle buit

Door: redactie

5/10/16 - 22u37 Bron: Belga

Roeselare heeft vandaag op de negende speeldag van de Proximus League de punten thuis gehouden tegen Lommel United. De West-Vlamingen wonnen met 2-0 en klimmen zo voorlopig naar de leiding in de Proximus League. Lierse trekt morgen nog naar rode lantaarn Cercle Brugge en kan dan opnieuw de leiding overnemen.

Baptiste Schmisser zette Roeselare op het halfuur op weg naar een vijfde overwinning op een rij in 1B. Na de pauze (51.) legde Mathieu Cornet met een lob de eindstand vast op 2-0.



OH Leuven pleegde een hold-up op het veld van Tubeke. De Leuvenaars wonnen met 0-1 dankzij een vroege kopbalgoal van Jovan Kostovski (14.). Tubeke zag voor de rust treffers van Diallo en Ba afgevlagd worden voor buitenspel. Invaller Shengelia schoot in het slot de verdiende gelijkmaker tegen de kruising. Leuven komt door de zege op gelijke hoogte met Tubeke en staat vijfde.



Antwerp won gisteren al met 4-0 van Union. De Tunesische spelmaker Fabien Camus (14., 17. en 27.) was met drie goals de uitblinker op de Bosuil. Diep in de tweede helft legde Bjorn Vleminckx (81.) de 4-0 eindcijfers vast.