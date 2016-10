Vanden Stock nerveus over Eurostadion: "Wij kunnen nu niks doen"

Door: Bart Fieremans

5/10/16 - 06u57

© belga.

Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock wil nu snel duidelijkheid of het Eurostadion er komt of niet, want intussen verliest Anderlecht kostbare tijd over hoe en waar zich te oriënteren naar de toekomst. "Op dit moment kunnen wij niets doen. Terwijl we met onze ambitie niet kunnen leven in ons stadion van 20.500 toeschouwers."

De Anderlechtpreses liet zijn bezorgdheid voelen in de marge van een persconferentie van de European Sports Academy, waar hij in het bestuur zit. Uitwijken naar een groter stadion en meer faninkomsten is voor Anderlecht prioritair om financieel te groeien in Europa. Anderlecht ondertekende al een principeakkoord met bouwheer Ghelamco om de moderne voetbaltempel met de Rode Duivels te delen, maar zit verveeld met de hoge jaarlijkse huurprijs van 9,7 miljoen euro en de vraagtekens of het project überhaupt van de grond komt.



Terwijl Anderlecht niet eeuwig kan wachten: "Over een deadline laat ik me niet uit. Dat is te delicaat. Maar zeker is dat Anderlecht nood heeft aan een nieuw stadion. We willen nog steeds wat in Europa betekenen, maar strijden tegen steeds grotere monsters. Onze ambitie in Europa kunnen we niet vervullen met ons huidig stadion van 20.500 fans."



Vanden Stock geeft toe dat de onderhandelingen met Ghelamco niet van een leien dakje verlopen. "Er is een tegenstrijdigheid met wat we nodig hebben en de huurgelden die we moeten betalen. Nu kunnen we niks doen. Het is wachten op de beslissing over het Eurostadion. Als dat er niet komt, zijn we gedwongen om voorlopig bij 'ons' te blijven." Maar ook in de piste om een derde ring in het Vanden Stockstadion te bouwen, lijkt Anderlecht niet meer te geloven.