Antwerp stilaan op toerental: 'Great Old' boekt klinkende thuiszege tegen Union

4-0. Die score stond vanavond na negentig minuten op het scorebord van de Bosuil. Antwerp haalde het eenvoudig van Union St.-Gilloise en lijkt stilaan echt wel op toerental te komen in Divisie 1B. Fabien Camus (ex-KRC Genk) was de grote man bij de thuisploeg met drie goals.

De Franse creatieve middenvelder opende de score na 14 minuten met een afstandsschot vanaf zo'n twintig meter en drie minuten later verdubbelde hij de Antwerpse voorsprong. Na 27 minuten haalde Camus zijn hamer nog eens boven en dat resulteerde in een derde treffer. 3-0 was meteen ook de ruststand.



Na de pauze kon de 'Great Old' wat gas terugnemen en tien minuten voor affluiten klommen de mannen van Fred Vanderbiest ook nog op 4-0 via Björn Vleminckx.



Antwerp pakt zo zes op zes en wipt met dertien punten naar een voorlopige derde plaats in de stand, achter Lierse (15) en Roeselare (14). Union (9) is vijfde. Morgen ontvangt Roeselare op speeldag negen nog Lommel United en is er ook de partij tussen Tubeke en Oud-Heverlee Leuven, overmorgen moet Lierse naar Cercle Brugge.