Cercle-trainer Vincent Euvrard is twee speeldagen geschorst

Door: redactie

4/10/16 - 23u31

Euvrard was het niet eens met de beslissingen van de wedstrijdleiding. © belga.

De Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft coach Vincent Euvrard geschorst vanaf 6 tot en met 12 oktober. De trainer van Cercle Brugge uitte na de met 2-1 verloren topper bij FC Antwerp zijn ongenoegen aan het adres van de wedstrijdleiding na een "onterecht gegeven hoekschop".

"Vincent Euvrard erkent ter zitting kritiek te hebben geuit, maar stelt dat er op geen enkel moment sprake was van verwijten, beledigingen of agressie. Hij stelt dat hij na afloop van de wedstrijd het terrein betrad om zijn spelers te bedaren en geenszins om de scheidsrechter te bekritiseren. Uit tv-beelden blijkt echter dat Euvrard tijdens de wedstrijd op een ongeoorloofde manier kritiek uitte op de scheidsrechter. Zulk gedrag kan niet worden getolereerd", verklaart de Geschillencommissie de schorsing.



Euvrard moet de competitiematchen tegen SK Lierse (6 oktober) en Union (9 oktober) vanuit de tribunes volgen, al kan Cercle Brugge nog in beroep gaan tegen de schorsing. Het Bondsparket wilde Euvrard een week (en een speeldag) langer schorsen dan de Geschillencommissie.



Oud-Heverlee Leuven moet het morgen op verplaatsing bij Tubeke zonder Pierre-Yves Ngawa zien te rooien. De verdediger van OHL kreeg een rode kaart in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Lommel United (2-2), omdat hij de doorgebroken Berben neerhaalde. Het Bondsparket wilde Ngawa een speeldag schorsen en een boete van 100 euro laten betalen, de Leuvenaars accepteren dat strafvoorstel.