Trossard en Schoofs vervangen Foket en Raman in selectie Jonge Duivels

Door: redactie

3/10/16 - 16u21

Schoofs komt bij de selectie. © photo news.

Thomas Foket (AA Gent) en Benito Raman (Standard) moeten door blessures afzeggen voor de komende duels van de nationale beloften. "Zij keren terug naar hun club om te revalideren", bevestigt bondscoach Johan Walem vanmiddag via Twitter. Leandro Trossard (KRC Genk) en Rob Schoofs (AA Gent) zijn hun vervangers.

De Jonge Duivels spelen op 7 oktober (in en tegen Montenegro) en 11 oktober (in Leuven tegen Letland) hun laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden in groep 1, bij dubbele winst is EK-deelname een feit.



De Belgische beloften staan momenteel tweede in groep 1 met 18 punten, maar hebben een match minder gespeeld dan groepsleider Tsjechi√ę (20 punten). Montenegro (13 punten uit negen wedstrijden) is derde. Het EK 2017 vindt plaats in Polen.



Willen de troepen van Walem daar aanwezig zijn, dan moeten ze groepswinnaar worden of bij de vier beste tweedes van de negen groepen eindigen. De groepswinnaars hebben hun EK-ticket rechtstreeks beet, de vier nummers twee strijden in een dubbel barrageduel om de twee resterende plaatsen.