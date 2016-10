Interimvoorzitter OHL meteen op de korrel genomen: "Begrijpelijk van de fans"

Door: redactie

Interimvoorzitter Chris Vandebroeck heeft vandaag na afloop van het duel tussen Oud-Heverlee Leuven en Lommel United alle geledingen van de club opgeroepen eendrachtig te werken aan een mooie toekomst voor OHL. Het ontslag van Jimmy Houtput als voorzitter en de slechte sportieve resultaten sinds het begin van het seizoen waren tijdens de match overigens andermaal aanleiding voor heel wat supportersprotest.

Vandebroeck, die vanmorgen door de raad van bestuur van OHL voorgedragen werd als interimvoorzitter, herhaalde dat OHL een investeerder zoekt die bereid is om het nodige kapitaal in de club te pompen. "Ik ben ervan overtuigd dat Leuven een club is die voor investeerders interessant is. Gesprekken hierover moeten echter altijd gebeuren binnen de waarde en filosofie van de club en binnen een duidelijk uitgetekend kader waarbinnen iedereen weet wat kan en niet kan". Hij weigert zich echter te distantiëren van Houtput die vrijdag ontslag nam nadat uit een klankopname gebleken was dat hij bereid zou zijn om de regels omtrent Third Party Ownership te omzeilen. "We zijn ervan overtuigd dat hij geen slechte bedoelingen had en er in feite op uit was om te weten te komen wie de vermeende investeerder was. Dit neemt niet weg dat hij een inschattingsfout maakte".



Voor en tijdens de match OHL-Lommel scandeerde de spionkop van OHL herhaaldelijk slogans tegen het OHL-bestuur zoals "Polle buiten" (verwijst naar ceo Paul Vanderschueren) en "Dikke nekken". Het protest zwol tijdens de rust sterk aan toen Vandebroeck voor de neus van de spionkop geïnterviewd werd door een tv-ploeg. De nieuwe interimvoorzitter kreeg toen zelfs bier over zich heen. "Het is begrijpelijk dat de supporters niet tevreden zijn als dergelijke dingen met de club gebeuren en ze hebben het recht om hun standpunt te uiten, maar ik hoop dat het ongenoegen in de toekomst toch op een meer correcte manier kan naar buiten gebracht worden".



Naar aanleiding van de affaire-Houtput kondigde Tegel Concept aan te stoppen met het sponsoren van OHL. Zaakvoerder Ben Vanpée laat op zijn fb-pagina weten dat OHL niet langer "de volkse familieclub is, ondersteund door ervaring en knowhow, zin voor professionaliteit en een passie voor sport" in wie hij zes jaar geleden is begonnen sponsoren. Naast de zaak van de jongste dagen wijst hij nog andere affaires zoals de twee OHL-spelers die vorig voorjaar betrapt werden met gokken op de beloftenploeg van OHL. In een reactie stelt Vandebroeck dat het binnen de club al langer bekend was dat dit bedrijf na afloop van het contract aan het einde van het seizoen zou stoppen met sponsoren. "Dat hij dit nu meteen al doet zal aanleiding geven tot een rechtszaak", aldus Vandebroeck.