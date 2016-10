Roeselare smeert Lierse eerste nederlaag van het seizoen aan

Door: redactie

Lierse is vandaag op de achtste speeldag in de Proximus League (divisie 1B) tegen zijn eerste seizoensnederlaag aangelopen. De Pallieters gingen in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Roeselare maar blijven wel leider in de stand. Geel-Zwart heeft vijftien punten, eentje minder dan eerste achtervolger Roeselare.

Nog vandaag deelden Oud-Heverlee Leuven en Lommel United de punten, het werd 2-2 dankzij een treffer van de Limburgers in de ultieme slotfase. Met het punt schieten beide teams echter weinig op in de stand, OHL blijft achtste en laatste met acht punten, Lommel United is zesde met één puntje meer.



Gisteren kon Antwerp voor het eerst sinds lang nog eens winnen, al was dat wel erg nipt. De Great Old haalde het op de eigen Bosuil met 2-1 van Cercle Brugge, de winnende treffer van Tuur Dierckx viel in de slotminuten. Dankzij de driepunter wipt Antwerp (10 ptn) naar de vierde plaats in de stand, Cercle (8) is zevende.



Vrijdag al ging Tubeke met de drie punten aan de haal bij Union. Het werd 0-1, de bezoekers moesten al na negentien minuten met zijn tienen verder maar scoorden op het uur en hielden stand. In de stand is Tubeke derde met elf punten, Union (9) staat vijfde.