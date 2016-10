In gokaffaire genoemde Dierckx schenkt Antwerp de zege in ultieme slotfase

Door: Mike De Beck

Er viel ongetwijfeld een hele hoop druk van de schouders van Tuur Dierckx in de 89ste minuut. De vinnige flankspeler is een van de voetballers die vorig weekend genoemd werd in een gokaffaire, maar vanavond diende het duel tussen Antwerp en Cercle Brugge als de ideale uitlaatklep voor de ex-speler van Club Brugge. Dierckx nam in de absolute slotfase een bal meteen op de slof en zag zijn schot nog via een Brugs been afwijken in doel: 1-2.



Een deugddoende zege voor The Great Old dat eerst op voorsprong klom nadat Dequevy een strafschop had omgezet. Met nog een kwartier op de klok kon Kortrijk-huurling Tomislav Kis de gelijkmaker in de rebound nog binnen prikken. Antwerp was dus op weg naar de vijfde puntendeling van het seizoen totdat Faris Haroun na zijn tweede gele kaart vervroegd mocht gaan douchen. Het was uiteindelijk Tuur Dierckx die het numerieke overtal omzette in een Antwerpse zege.