Kippenvelmoment op Bosuil: "Didier, you never walk alone"

Net voor de aftrap van de match RAFC Antwerp - Cercle Brugge heeft de roodwitte aanhang afscheid genomen van Didier Bartholomeus. De 25-jarige supporter uit Schilde werd vorige woensdag dood teruggevonden in het Dokske in Merksem. De jongeman was als vermist opgegeven na zijn verjaardagsfeest vorig weekend. Hij was laatst gezien aan dansclub The Villa op het Eilandje.



De supportersclub Braschil waarvan Didier lid was, droeg net voor de aftrap een grote foto en spandoek voor Didier naar de middenstip. Op dat moment zette de Bosuil de supportershymne "You never walk alone" in. Ook de ouders van Didier namen aan de plechtigheid deel en droegen een t-shirt met de foto van hun zoon.



Sprakeloos luisterden zij naar de zingende tribunes. Naderhand volgden zij samen met de leden van supportersclub Braschil de wedstrijd van Atnwerp.