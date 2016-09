"De beerput is geopend. De voetbalsport is de dupe"

Door: redactie

Het gokincident met onder meer Olivier Deschacht blijft voor de nodige beroering zorgen. Analist en ex-Anderlechtcoach Jan Boskamp vindt niet dat paars-wit de 35-jarige verdediger moet ontslaan en kijkt met bange ogen naar de (gok)evoluties in het voetbal. "Neen, deze ontwikkeling is niet goed", zegt hij in Het Belang van Limburg.

"Het pleit niet voor Olivier Deschacht dat hij inzette op een 0-5-verlies van zijn eigen ploeg tegen PSG. Achteraf had hij nog geluk dat hij tijdens die match niet in actie kwam. Als je de familie Deschacht een beetje kent, weet je dat zij zich over de financiën niet echt zorgen moeten maken. Olivier heeft dat geld van dat gokken dus echt niet nodig. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij zelf op de wedstrijden ingezet heeft. Zijn vader en zijn broer schijnbaar wel. Uiteraard is het niet slim van ze, maar ik snap niet dat Deschacht zondag zelf niet naar het stadion is gekomen. Hij mag zo doodziek zijn als hij wil, maar kom dan gewoon de eerste vier minuten. Toon aan de buitenwereld dat je je niet verstopt."



"Gokken is definitief ingeburgerd in het voetbal. Op tv maken ze er constant reclame over en het is steeds eenvoudiger om te doen. Zelfs vanop het toilet kun je inzetten op voetbalmatchen. Je kunt ook overal op gokken. Zo las ik dat er in Spanje zelfs jeugdwedstrijden van 14-15-jarigen gemanipuleerd worden. Dat is toch waanzin! Nee, deze ontwikkeling is niet goed. De beerput is geopend en de voetbalsport is de dupe."