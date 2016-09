"Ik zou bij veel eersteklassers nog het verschil kunnen maken, zelfs op mijn 40ste"

Door: redactie

Hoe zou het nog zijn met Mohamed "Meme" Tchité? De 32-jarige Burundees-Belgische spits schitterde in een recent verleden bij Standard en Anderlecht en probeert nu zijn carrière nieuw leven in te blazen bij White Star Brussel. Al is Tchité naar eigen zeggen nog lang niet versleten. "Ik zou in eerste klasse nog altijd het verschil maken. Ook bij de topclubs ja", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Na een mislukte passage bij Club Brugge en het Roemeense Petrolul zocht Tchité zijn heil bij STVV. Daar kon de aanvaller evenmin potten breken en kwam hij zelden of nooit in actie. De Burundese Belg testte in de zomer één week bij tweedeklasser Cercle Brugge om vervolgens neer te strijken bij de amateurs van White Star Brussel. "In juli testte ik wel een week bij Cercle Brugge. Ik speelde een prima oefenpot tegen Gent en scoorde goed op de coopertest, maar toch moesten ze me niet hebben."



"Als een eersteklasser me in januari wil, mogen ze bellen"

Toch is het verschil tussen het amateurvoetbal in de eerste klasse volgens Tchité niet al te groot. Het niveau in de Jupiler Pro League hoeft niet overschat te worden. "Laat ons eerlijk zijn: het niveau in de Jupiler Pro League ligt niet al te hoog. Ik zou bij veel clubs nog het verschil kunnen maken, zelfs op mijn 40ste. Als een eersteklasser me in januari wil, mogen ze bellen. Dan kan ik hier mijn contract ontbinden. Ze weten hier dat ik de ambitie heb om weer een stap hogerop te zetten."



Eerste doelpunt

White Star Brussel kroonde zich vorig jaar tot kampioen in de tweede klasse, maar kreeg geen licentie door een heuse schuldenberg en zakte naar de Superliga van de amateurs (de gewezen derde klasse). Daar wacht de Brusselse club, dat alle sterkhouders zag vertrekken, nog altijd op zijn eerste zege. Het wist maar twee puntjes te vergaren uit de eerste vier wedstrijden. Bij zijn debuut tegen Geel wist Tchité voor zijn ploeg meteen een puntje te redden. De schutter legde in minuut 89 de 2-2 eindstand vast. Ook tegen KSK Heist (0-1 verlies) begon hij in de basis, maar scoren lukte niet.