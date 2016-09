Politierechter D'hondt laat Jordan Lukaku's gsm-signaal traceren

Koen Baten

Jordan Lukaku werd nog niet veroordeeld voor zijn snelheidsovertreding die hij op 5 februari 2015 beging. Politierechter Peter D'hondt heeft de opdracht gegeven om het gsm-signaal van Jordan te traceren en zo te weten te komen of hij al dan niet achter het stuur zat van zijn Land Rover.

De Rode Duivel werd op de E40 in de richting van Oostende betrapt toen hij met een snelheid van 134 km/u door de trajectcontrole reed. Jordan ontkende altijd dat hij achter het stuur zat en dat deed ook zijn advocaat, Lieven Van Caenegem in de rechtbank. "Op het moment van de overtreding was hij tot 12 uur aan het trainen met zijn voormalige club KV Oostende. De overtreding gebeurde een half uur later. Het lijkt mij onmogelijk om op een half uur tijd 80 kilometer af te leggen en dan nog een bocht te maken om in de richting van Oostende terug geflitst te worden."



De politierechter vroeg daarom het nummer van Jordan Lukaku op en stelde voor om te laten onderzoeken waar zijn gsm-signaal op die dag overal werd opgemerkt. De advocaat ging hier mee akkoord. Op 26 oktober zal hier meer resultaat over zijn en zal de zaak verder behandeld worden. Lukaku riskeert een boete van 600 euro voor zijn overtreding.