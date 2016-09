OHL-voorzitter Houtput neemt ontslag nadat club betrokken was in grootschalig Engels corruptieschandaal

Door: Joost Freys

30/09/16 - 08u15 Bron: Daily Telegraph

© photo news.

In het grootschalige corruptieschandaal dat momenteel in Engeland woedt, dropte de Daily Telegraph gisteren een Belgische link. De voorzitter van Oud-Heverlee Leuven Jimmy Houtput was bereid om zijn club (via een fictief investeringsbedrijf dat zogezegd spelers zou bezitten) te laten fungeren als een soort 'doorgeefluik'. Op die manier zou het voortaan door FIFA verboden 'Third Party Ownership' omzeild worden. Nadien zou OHL een deel van de verkoopprijs opstrijken. Vanochtend meldde de club dan ook dat hun voorzitter ontslag neemt.