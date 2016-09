Blunderende doelman laat zijn ploeg niet één, maar twee keer in de steek: "Ik was emotioneel een wrak"

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 06u45

Het moest een glorieuze galanamiddag worden voor Eendracht Aalst afgelopen zondag, maar dat draaide even volledig anders uit. 'De Ajuinen' gingen thuis met 2-3 de boot in tegen het RC Gent-Zeehaven van onder andere Xavier Deschacht -broer van en onder vuur in de fameuze gokaffaire- en doelman Kevin Van den Noortgaete was de pineut met een dramatische blunder.

Ik had behoefte om alleen te zijn en was emotioneel een wrak. Doelman Eendracht Aalst Pas na een nacht niet te hebben geslapen, kwam ik tot de conclusie dat ik niet de juiste beslissing had genomen. Doelman Eendracht Aalst Het 30-jarige anders zo betrouwbare sluitstuk van Aalst liet bij een 2-2 in de tweede helft een terugspeelbal van Kenny Van Hoevelen (ex-KV Mechelen) knullig onder zijn voet glippen. Tot grote consternatie van alles en iedereen in het Pierre Cornelisstadion rolde de bal binnen. Meteen ook het beslissende doelpunt en dus bijzonder zuur voor de aanvoerder tussen de palen. De ontgoocheling bij Kevin Van den Noortgaete was zo groot dat hij achteraf geen reactie wilde geven en ook zijn kat stuurde naa de signeesessie ter gelegenheid van de fandag. Niet meteen leuk voor de al aangeslagen fans en de man die het goede voorbeeld moet geven aan zijn ploegmakkers heeft zich intussen dan ook verontschuldigd via een open brief op de website van de club. Bekijk HIER vanaf 4'50" de beelden van de flater



