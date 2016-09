Lierse pakt de leiding na misstap Lommel United

Door: redactie

11/09/16

Lommel United heeft op de vijfde speeldag van de Proximus League zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Rode lantaarn Roeselare kwam met 1-2 winnen aan de Gestelsedijk. Door de nederlaag van Lommel klimt Lierse naar de leiding in de Proximus League.

Het ongeslagen Lommel kreeg na 25 minuten een eerste tegentreffer te slikken van Saviour, vorig seizoen nog bij Oostende. De Limburgers reageerden via De Bruyn (36'), maar zagen de drie punten toch mee naar West-Vlaanderen gaan na de winnende treffer van Jakolis (60').



Lierse won vrijdag al de topper op het veld van Antwerp met 1-2. Het team van coach Eric Van Meir kwam na twee minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Antwerp-verdediger Biset en zag die voorsprong verdubbelen toen De Belder na 22 minuten een penalty benutte. Bjorn Vleminckx (24') bezorgde de thuisploeg meteen daarna de aansluitingstreffer, maar verder kwam de Great Old niet meer. Het ambitieuze Antwerp bengelt met een 5 op 15 onderaan in het klassement.



Cercle Brugge pakte gisteren in extremis zijn tweede zege van het seizoen tegen Union (2-1). Een doelpunt van Yagan bezorgde de Vereniging twee minuten voor tijd de drie punten. Eerder had Soumah (67') de Bruggelingen al op voorsprong gezet, waarna Rajsel (69') meteen tegenscoorde voor Union.



Degradant OH Leuven leed in eigen huis een nieuwe nederlaag, ditmaal tegen Tubeke (0-1). Keita scoorde na 65 minuten het enige doelpunt van de partij. Leuven speelde de laatste twintig minuten met z'n tienen na rood voor Kostovski. Het team van coach Emilio Ferrera telt na vijf wedstrijden nog maar drie punten en staat laatste in de Proximus League.