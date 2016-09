Tchité maakt wederoptreden in ons land bij deze verrassende club

Manu Henry

11/09/16 - 16u12

De laatste club bij wie Tchité actief was in de Belgische hoogste klasse was STVV © belga.

Mohamed Tchité kon geen contract versieren bij Cercle Brugge, maar de voormalige aanvaller van onder meer Anderlecht, Standard en Club Brugge is nu toch weer actief als voetballer.